Назван самый популярный в России люксовый автомобиль

Продажи люксовых автомобилей в России увеличились в два раза, самой популярной моделью в сегменте стал кроссовер Lamborghini Urus. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

В октябре 2023 года в России было продано 35 новых машин сегмента Luxury, что на 94% больше, чем год назад. В сентябре текущего года в стране реализовали 36 таких машин. По словам экспертов, объемы продаж новых люксовых машин в РФ снижаются на протяжении шести последних месяцев, наилучший показатель в этом году был зафиксирован в апреле (51 шт.). За 10 месяцев текущего года было продано 375 новых люксовых автомобилей, что на 28% больше, чем в январе – октябре прошлого года.

В прошлом месяце было реализовано 13 кроссоверов Lamborghini Urus, далее в рейтинге продаж следуют Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan (7 и 5 шт. соответственно). Из всего сегмента Luxury в октябре больше всего было реализовано машин Lamborghini (13 шт.), следом идут Bentley (11 шт.), Rolls-Royce (5 шт.), Maserati (4 шт.) и Aston Martin с Ferrari (по 1 шт.).

Продажи люксовых подержанных машин по итогам трех кварталов 2023 года выросли в России на 15%, лидером на рынке стал Bentley Continental GT.

Согласно открытым данным классифайдов, новый Lamborghini Urus 2023 года выпуска стоит в России от 35 млн рублей. Автомобиль оснащается двигателем объемом 4,0 литра мощностью 666 л.с. и системой полного привода.

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