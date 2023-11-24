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Россиянам рассказали, как избежать замерзания дизельного топлива зимой

Автоэксперт Колодочкин заявил, что антигели облегчат пуск дизеля зимой

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Дизельное топливо в автомобилях замерзает быстрее бензина при низких температурах воздуха. Для борьбы с его загустеванием можно использовать только присадки типа антигель, рассказал «Газете.Ru» автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«В холода дизельное топлива замерзает и становится вялотекучим, сметанообразным. Единственная присадка, которую я могу похвалить — всяческие антигели. Они не дают топливу замерзнуть. Если вы предварительно добавите в топливо антигель, то температура замерзания снизится примерно на 5 °C, что облегчит пуск мотора. Ничего хорошего про все остальные присадки сказать не могу», — указал Колодочкин.

Бензиновое топливо с наиболее высоким октановым числом не упростит запуск двигателя в холодную погоду, указал эксперт. Другими словами, если обычно автомобилист использует бензин марки АИ-92, то заправленную АИ-95 машину запустить зимой проще не станет, отметил собеседник.

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