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Стало известно, когда ОСАГО начнут проверять с дорожных камер

РСА: система проверок полисов ОСАГО с дорожных камер появится в 2024 году

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Систему проверок наличия полисов ОСАГО в автоматическом режиме с помощью дорожных камер планируется запустить в России в 2024 году. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, передает АГН «Москва».

«Важное нововведение – это фиксация наличия полисов ОСАГО через камеры, надеюсь, что заработает в 2024 году. Методика и организационные вопросы проработаны рабочей группой. В 2024 году, даже в I квартале, можно запускать эту систему», приводятся слова Уфимцева.

В конце прошлого года глава РСА рассказывал, что систему проверок ОСАГО с камер планируется запустить в 2023 году.

После внедрения проверки наличия ОСАГО в автоматическом режиме штрафы за отсутствие полиса планируется рассылать один раз в сутки, сообщала газета «Коммерсантъ». При этом проверке наличия полиса подвергнутся не все подряд автовладельцы, а только нарушители ПДД. По прогнозам РСА, ежедневно по всей стране будет выявляться около 70 тыс. нарушителей без ОСАГО.

Ранее стало известно, что треть самокатчиков после столкновений покидают место происшествия.

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