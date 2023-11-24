На мосту между США и Канадой восстановили движение

Власти Канады и Соединенных Штатов восстановили движение по мосту, где взорвалась машина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Таможенную и пограничную службу США.

«В координации с канадской пограничной службой, движение по Радужному мосту на границе восстановлено», — заявили в американской погранслужбе.

До этого мэр города Ниагара-Фолс в провинции Онтарио Джим Диодати заявил, что мост на границе США и Канады, где произошла автомобильная взрывная атака в среду, может быть возобновлен уже в ближайшее время.

Взрыв произошел на пограничном мосту над Ниагарским водопадом, и, по предварительным данным, оба человека в машине не выжили. Bentley Flying Spur на большой скорости врезался в будку погранслужбы и взорвался на Радужном мосту на границе США и Канады. Пострадал также пограничник.

Ранее на Крымском мосту перекрыли движение автомобилей на 18 минут.