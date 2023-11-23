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Новый Porsche Panamera рассекретили до официального дебюта

В сети появилось изображение нового Porsche Panamera за день до дебюта

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cochespias1/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В преддверии дебюта нового Porsche Panamera, который запланирован на 24 ноября, в сети появилось изображение автомобиля. Об этом сообщает Autohome.

На фото видно, что очертание фар автомобиля стало более четким, также изменилась внутренняя конфигурация световых элементов. При сохранении общих очертаний кузова Panamera получила новый бампер с узким воздухозаборником над номерным знаком, а также вертикальные серебристые декоративные элементы, установленные по краям бампера.

В интерьере новой Panamera, который немецкая компания официально рассекретила ранее, стало гораздо меньше кнопок. Их функции выведены на сенсорные панели и дисплеи. В качестве комбинации приборов на новой модели применяется 12-дюймовый дисплей. Помимо основного экрана медиасистемы, также внедрен третий дисплей со стороны пассажира.

Ранее Audi выпустила последний экземпляр модели TT.

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