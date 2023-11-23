Дорожные рабочие уложили асфальт на снег и попали на видео

В городе Бор под Нижним Новгородом коммунальщики уложили асфальт на снег. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Использование «новых технологий» при укладке асфальта жители городского округа засняли на Липовой улице. В администрации городского округа каналу рассказали, что принимать работу будут вместе с жителями.

«В пятницу запланирована приемка работ заказчиком и сертифицированной лабораторией. На приемку приглашены и жители улицы Липовая. При наличии визуальных дефектов или отрицательного заключения лаборатории работы оплачены не будут. С учетом неблагоприятных погодных условий при проведении работ по асфальтированию количество проб покрытия будет увеличено», - рассказали в администрации города.

Согласно контракту гарантийный срок ремонтных работ составляет 5 лет.

До этого стало известно, что в Карелии местные жители пожаловались на дорожный знак, в котором название деревни оказалось написано с ошибкой. Возмущенные ситуацией уже направили обращение в Минтранс с просьбой исправить ошибку. В этом ноябре жители Карелии уже жаловались в соцсетях на дорожников, которые на мосту поставили знак с названием реки Вуохтанёги и допустили две ошибки.

Ранее ангарчанин устроил гонки с полицией из-за депрессии.