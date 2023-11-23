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На российский рынок выходит кроссовер Kaiyi X7 Kunlun

Кроссовер Kaiyi X7 Kunlun в России поступит в продажу в декабре

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KAIYI

В декабре на российском рынке начнутся официальные продажи кроссовера Kaiyi Kunlun X7. Об этом сообщается в релизе Kaiyi, поступившем в «Газету.Ru».

В нашей стране автомобиль будет предлагаться с двумя бензиновыми турбомоторами. Двигатель 1.6 развивает 186 л.с., двухлитровый — 238 л.с. В качестве трансмиссии в обоих случаях применяется семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

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KAIYI

Габаритная длина кроссовера — 4710 мм, колесная база — 2800 мм. Он получил безрамочную решетку радиатора и скрытые дверные ручки. При открывании двери логотип марки проецируется на асфальт.

В оснащение Kunlun X7 входит две беспроводных зарядки для смартфонов, бесключевой доступ, панорамная крыша, светодиодные фары и задние фонари. Цена новинки не объявлена. Автомобили Kaiyi для российского рынка собираются на заводе «Автотор» в Калининграде.

Ранее стало известно, когда состоится премьера новой модели «Москвича».

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