Россиянам объяснили, что нужно сделать с автомобилем до сильных морозов

Перед наступлением зимнего сезона в автомобиле следует провести комплексную диагностику, обратив внимание на состояние уплотнений, убедиться в отсутствии течей технических жидкостей и выбрать масло с необходимым индексом вязкости. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического тренера сети автосервисов Fit Service Сергея Пономарева.

«В зимний период водителям нужно обращать внимание даже на мелочи. Обязательно регулярно проверять состояние и уровень всех технических жидкостей. Даже легкие отпотевания техжидкостей при отрицательных температурах может привести к возникновению течи и в дальнейшем - серьезной поломке», — пояснил изданию Пономарев.

По его словам, перед эксплуатацией в зимний период следует заменить сайлентблоки в подвеске, если на них начали образовываться трещины и надрывы. Аналогично следует поступить с изношенными пыльниками ШРУСов и тормозными шлангами, которые при отрицательных температурах могут окончательно порваться, если на них есть даже небольшие трещины. Также он напомнил о необходимости выбора масла с подходящим индексом вязкости.

«В регионах, где зимой серьезные отрицательные температуры, я советую брать масло с индексом 0, а жителям Краснодара подойдет масло с индексом 20W», — посоветовал Пономарев.

Ранее московских водителей призвали не садиться за руль во время предстоящего снегопада.