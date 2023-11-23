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Стало известно, когда состоится премьера новой модели «Москвича»

Презентация нового кроссовера «Москвич 8» состоится в конце 2024 года

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Александр Вильф/РИА Новости

Новый кроссовер «Москвич 8» планируется представить в конце 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора автозавода по производству Олега Маслякова.

«Москвич 8» — кроссовер D-класса, он будет представлен ближе к концу следующего года», — сказал он, отвечая о новинках бренда, которые появятся в 2024 году.

О возобновлении производства автомобилей под маркой «Москвич» мэр Москвы Сергей Собянин заявил в середине мая 2022 года. Сборка осуществляется на заводе Renault, который перешел на баланс города.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Сейчас на заводе «Москвич» выпускают кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6». Производство последнего началось в сентябре, но продажи модели еще не стартовали.

Автозавод «Москвич» выпустил более 30 тыс. машин с ноября 2022 года, когда стартовало производство. Производственный план автозавода «Москвич» на 2024 год составляет около 50 тыс. автомобилей.

Ранее стало известно, что российские автодилеры обратились в суд с исками против Renault.

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