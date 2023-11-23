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Названы самые популярные модели авто для такси

Lada Granta и Chery Tiggo 7 Pro стали самыми популярными моделями авто в такси

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LADA

В России 48% обновленного таксопарка составляют китайские и российские авто. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на группу компаний «Альфа-Лизинг».

Самыми популярными моделями, приобретаемыми таксопарками в 2023 году, стали Lada Granta, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Coolray, Geely Atlas Pro, Haval Jolion, Exeed LX, Volkswagen Polo, Kia Rio.

В компании пояснили, что на изменение закупок авто в этом году повлиял уход с рынка европейских и корейских автобрендов. Также наблюдается исчерпание вторичного рынка. Отмечается, что средняя стоимость автомобиля в сегменте такси выросла с начала года на 25% и на сегодняшний день составляет 1,4 млн рублей.

До этого губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, запрещающий в 2024 году привлекать иностранных граждан к работе на общественном транспорте. Согласно нововведению привлекать иностранцев к работе по патентам в такси и арендованных легковых автомобилях, а также к регулярным перевозкам на автобусах нельзя будет весь год. Уволить мигрантов транспортные компании должны в трехмесячный срок.

Ранее в Госдуме россиян предупредили о росте цен на такси на фоне кризиса в отрасли.

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