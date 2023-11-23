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Директор «Москвича» рассказал, сколько завод выпустит автомобилей в будущем году

«Москвич» запланировал произвести в 2024 году 50 тысяч автомобилей

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Директор по производству автозавода «Москвич» Олег Масляков сообщил в интервью РИА Новости, что компания планирует выпустить около 50 тысяч автомобилей своего бренда на собственном заводе в следующем году. Он отметил, что производственный план автозавода «Москвич» на 2024 год составляет около 50 тысяч автомобилей.

Ранее в августе компания заявляла о намерении выпустить 44 тысячи автомобилей в 2024 году. Таким образом, план был увеличен на 13,6%.

Олег Масляков также уточнил, что «Москвич» планирует расширить свою дилерскую сеть. В настоящее время она насчитывает 82 центра в 51 городе России.

Автозавод «Москвич» расположен на территории бывшего завода «Рено Россия», который был передан правительству Москвы французским автоконцерном Renault в мае прошлого года после прекращения его работы в России (теперь 50% завода также принадлежит «КамАЗу»). В настоящее время в линейке «Москвича» представлены три модели: городской кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6».

Автозавод «Москвич» выпустил более 30 тыс. машин с ноября 2022 года, когда стартовало производство.

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.

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