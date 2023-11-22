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Land Rover отчитался о доработке защиты машин после взрывного роста угонов

Land Rover потратил £10 млн на обновления безопасности из-за всплеска угонов

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Land Rover

Компания Land Rover инвестировала более £10 млн (₽1,1 млрд) в доработку программного обеспечения автомобилей прошлых поколений на фоне их высокой угоняемости. Только в Великобритании обновления ПО получили более 65 тыс. машин, выпущенных начиная с 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Наши инвестиции в размере более £10 млн демонстрируют нашу постоянную приверженность решению этой проблемы. Благодаря нашему многолетнему сотрудничеству с правоохранительными органами и ключевыми партнерами наша команда экспертов продолжит разрабатывать и внедрять эффективные меры по борьбе с кражами для обеспечения защиты клиентов», — приводятся в сообщении слова управляющего директора JLR UK Патрика Макгилликадди.

Уязвимость Land Rover перед угонщиками обусловлена их высокой стоимостью и несовершенством технологии бесключевого доступа, позволявшей злоумышленникам завладеть автомобилем, уточняет Bloomberg.

В результате в период с марта 2022 года по март 2023 года самым угоняемым автомобилем в Великобритании оказался Range Rover Velar (две украденные машины на каждые 100 экземпляров), а в десятку наиболее угоняемых вошли 6 моделей этой марки. В результате владельцы Land Rover столкнулись с невозможностью застраховать свои машины из-за высоких тарифов или прямого отказа страховых компаний.

Ранее стало известно, какая ошибка автовладельца может привести к поломке двигателя зимой.

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