Часть автомобилей Changan будут продавать в России под маркой Uni

Китайский автопроизводитель Changan в 2024 году выведет на российский рынок новый суббренд Uni, под которым будет продаваться часть присутствующих на рынке автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на презентацию компании.

Под отдельным брендом Uni в России будут продаваться автомобили соответствующей модельной линейки. В настоящее время Changan предлагает в России кроссоверы Changan Uni-T и Uni-K, а также лифтбэк Uni-V.

В 2024 году Changan планирует удвоить продажи в России и реализовать 180 тыс. машин, из них 90 тыс. — под маркой Uni.

Всего в модельный ряд Changan, доступный в нашей стране, входит 16 автомобилей — от бюджетного седана Alsvin за 1,7 млн рублей до кроссовера CS95 за 4 млн рублей.

Ранее на российский рынок вышел минивэн Voyah Dream First за 17 млн рублей.