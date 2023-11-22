В Великобритании запретили рекламу пикапов Toyota

Рекламу пикапов Toyota запретило британское Управление по стандартам рекламы (The Advertising Standards Authority, ASA) из экологических соображений, поскольку в рекламном ролике были автомобили, проезжающие по руслу реки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times (FT).

Отмечается, что в рекламе автомобили Toyota Hilux, движущиеся друг за другом по равнине, пересекли русло реки и затем выехали на дорогу. В ASA посчитали, что в рекламе показано вождение автомобиля по природным экосистемам без учета негативного воздействия на окружающую среду.

В Toyota Motor пояснили, что в рекламе лишь демонстрируются возможности автомобиля и ни один разумный зритель не воспримет ролик как призыв безответственно ездить по сельской местности и наносить вред окружающей среде.

До этого стало известно, что Toyota Motor отзовет для ремонта тормозной системы 580 тыс. автомобилей. Так, болты на педалях этих автомобилей могли быть затянуты неправильно, что в худшем случае может привести к несрабатыванию тормозов. Сведений о возникновении инцидентов в связи с неисправностью к настоящему моменту не поступало. О том, какие именно автомобили будут отозваны для ремонта тормозной системы, не сообщается.

Ранее сообщалось, что Toyota представила модификацию седана Camry нового поколения для рынка Китая.