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Стало известно, что может сломаться в машине после зимы

Автоэксперт Хайцеэр назвал три узла, которые могут сломаться в авто после зимы

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

У автомобиля, поставленного на зимнее хранение на открытой стоянке, весной может выйти из строя кондиционер, компрессор и аккумулятор, а также появиться проблемы с тормозной системой. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

«Если зимой просто поставить автомобиль на стоянку и не ездить до весны, могут возникнуть проблемы. Например, трубки кондиционера и компрессор смазываются маслом. При простое оно стекает вниз, трубки могут пересохнуть, что приведет к разгерметизации системы. Отсутствие смазки ведет и к поломке компрессора. Кроме того, из-за глубокой разрядки аккумулятора могут осыпаться пластины и он выйдет из строя», — сказал эксперт.

По словам Хайцеэра, при длительной зимней стоянке автомобиля тормозные диски и барабаны покрываются ржавчиной, могут закиснуть суппорты, а колодки потерять подвижность. Изготовленные из резины и пластика патрубки, уплотнители, сайлентблоки от бездействия начинают быстрее стареть, терять свои свойства и трескаться.

Если автомобиль не новый, страдает не только лакокрасочное покрытие. Проникший в салон конденсат скапливается в полостях и разрушает кузов изнутри. Не редко появляется и запах сырости. А «выгнать» влагу из машины можно только систематически прогревая ее. Масла, залитые в силовой агрегат или в коробку передач, также стареют, а присадки перестают работать независимо от того, ездит машина или нет, пояснил эксперт.

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