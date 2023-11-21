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В России начнутся продажи электрофургонов NEMO

New Energy Motors начнет продажи в России электрогрузовиков NEMO

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NEMO

Компактный электрический фургон NEMO FC25 выйдет на российский рынок в 2024 году. Это модернизированная версия грузовика Wolv FC25, который поступил в продажу в конце прошлого года, сообщили в нижегородской компании New Energy Motors.

Помимо смены названия, электрофургон получил светодиодную оптику, а также кабину, передний бампер и колесные диски в обновленном дизайне. Стоимость новинки не уточняется. Цена автомобилей Wolv FC25 сейчас стартует от 3,2 млн рублей за шасси с кабиной без кузовной надстройки, промтоварный фургон стоит от 3,6 млн рублей.

Колесная база Wolv FC25 равна 2495 мм, максимальная мощность электромотора составляет 41 л.с. (150 Нм), предельная скорость — 85 км\ч. На одном заряде батареи электрофургон может преодолеть до 200 км. Автомобили выпускаются китайской компанией Fengchuen в городе Уси провинции Цзянсу.

Ранее стало известно, что в России начнутся продажи китайского Nissan Paladin.

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