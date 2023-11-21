Стало известно, какие иномарки подорожали сильнее всего в 2023 году

С начала 2023 года автомобили с пробегом в России подорожали на 30-40%. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.

«Начиная с января рост цен на автомобили с пробегом в целом составил примерно 30-40%. Сильнее всего выросли в цене машины европейских, японских и корейских брендов, которые вынужденно покинули официальный автомобильный рынок и теперь поставляются путем параллельного импорта», — рассказал Баскаков.

По словам собеседника, одной из главных причин роста стоимости является нехватка автомобилей и малый выбор на рынке.

Ранее стало известно, что китайский аналог Volkswagen официально пришел в Россию.