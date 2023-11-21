Hyundai показал обновленный кроссовер Tucson

Обновленный кроссовер Hyundai Tucson дебютирует в Европе в начале 2024 года, а позже может появиться и на американском рынке. Об этом сообщает motor1.com.

В дизайне новинки используется стилистика «параметрической динамики» (Parametric Dynamics), основным приемом которой является соединение трех линий в одной точке. Автомобиль получил новую решетку радиатора, обновленную оптику и измененный передний бампер с защитной пластиной.

В салоне появилась новая передняя панель, маленький трехспицевый мультируль и большой изогнутый дисплей, разделенный на два 12,3-дюймовых экрана, один из которых выполняет роль цифровой приборной панели, а другой используется для взаимодействия с информационно-развлекательной системой.

До этого стало известно, что китайский автобренд Nio в декабре этого года представит новый флагманский седан. Название модели пока держится в секрете, но машина по многим параметрам будет схожа с Maybach.

В августе этого года компания Nio представила электродвигатель нового поколения мощностью 400 л.с. Новый автомобиль почти наверняка будет оснащен именно им.

Ранее сообщалось, что китайские грузовики захватили более 60% российского рынка.