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Страховщики ОСАГО припугнули водителей 90-ми годами

РСА выступили против отмены проверки ОСАГО при регистрации авто

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Страховщики обеспокоены возможной отменой обязанности предъявлять полис ОСАГО при регистрации транспортного средства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

«Проверка полиса ОСАГО при регистрации автомобиля — один из вариантов контроля наличия ОСАГО у водителя. И если просто его убрать, мы можем вернуться в 90-е годы и к «разборкам» на дорогах. Поэтому контроль необходимо сохранить, но он может быть изменен. Мы видим наиболее эффективным способом фотофиксацию», — сказали в РСА.

7 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, исключающий ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортных средств.

Законопроект об отмене требования предъявлять полис ОСАГО при смене собственника автомобиля в июне этого года внес в Госдуму глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев. В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что регистрация машины не накладывает на автовладельца обязанности эксплуатировать машину и она может длительное время не использоваться.

По закону об ОСАГО владельцы транспортного средства должны застраховать риск своей гражданской ответственности до совершения регистрационных действий по смене владельца автомобиля, но не позднее чем через десять дней с момента покупки автомобиля.

Ранее Роскачество назвало четыре способа проверки подлинности полиса ОСАГО.

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