Умер тюменский автоблогер КАЛЯН86

Скончался известный тюменский блогер Николай Галенко, известный под ником КАЛЯН86. Об этом сообщается на его страницах в соцсетях.

«К большому сожалению, Николая больше нет. Причина — остановка сердца», — говорится в публикации.

Николай Галенко с 2015 года вел канал на YouTube, рассказывая о жизни дальнобойщика. На его канал были подписаны более 600 тыс. человек.

В социальных сетях отмечают, что у блогера могло остановиться сердце из-за того, что он пил много энергетиков.

Галенко родился в поселке Боровском. Долгое время мужчина жил в Тюмени, но позже переехал в Санкт-Петербург.

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