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Умер тюменский автоблогер КАЛЯН86

Известный тюменский блогер КАЛЯН86 умер на 37-м году жизни

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КАЛЯН86/VK

Скончался известный тюменский блогер Николай Галенко, известный под ником КАЛЯН86. Об этом сообщается на его страницах в соцсетях.

«К большому сожалению, Николая больше нет. Причина — остановка сердца», — говорится в публикации.

Николай Галенко с 2015 года вел канал на YouTube, рассказывая о жизни дальнобойщика. На его канал были подписаны более 600 тыс. человек.

В социальных сетях отмечают, что у блогера могло остановиться сердце из-за того, что он пил много энергетиков.

Галенко родился в поселке Боровском. Долгое время мужчина жил в Тюмени, но позже переехал в Санкт-Петербург.

Ранее в возрасте 56 лет не стало российского блогера Дяди Славы (настоящее имя Станислав Андреев). Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

До этого стало известно, что популярный стример по игре Dead By Daylight на платформе Twitch Макс «Puppers» умер 2 июня в возрасте 32 лет из-за бокового амиотрофического склероза, неизлечимого заболевания центральной нервной системы.

Ранее Бастрыкин назвал причину уголовных дел против блогеров.

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