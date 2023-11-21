ГИБДД проведет рейд на таксистов и водителей каршеринга в Москве

В Москве сотрудники ГИБДД проведут усиленный профилактический рейд для профилактики правонарушений при эксплуатации каршеринговых автомобилей и такси. Рейд состоится с 22 по 28 ноября, объявила столичная Госавтоинспекция.

По данным ГИБДД, с 13 по 19 ноября на дорогах Москвы произошло 178 ДТП, в которых зафиксировано шесть случаев летального исхода, 193 человека получили ранения. В числе пострадавших 18 детей, получивших травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенными видами ДТП стали наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств (83 и 62 случая соответственно). В 14,4% случаев наездов на пешеходов ДТП произошли в зоне действия пешеходных переходов

Самым аварийным днем на прошлой неделе стала среда, в этот день зарегистрировано 36 ДТП. Наименьшее число дорожных аварий произошло в воскресенье – восемь.

За неделю автоинспекторы пресекли 467 фактов управления автомобилями водителями с признаками опьянения, подсчитали в ГИБДД.

Ранее ГИБДД объявила рейд на станции техосмотра в Московской области.