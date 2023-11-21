Названы шесть ошибок россиян при эксплуатации авто

Несвоевременная замена моторного масла и техжидкостей, свечей, тормозных дисков и ремня ГРМ, а также пренебрежение регулярными диагностиками являются главными ошибках россиян при эксплуатации машин. Об этом рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов, сообщает «Российская газета».

По словам Рузанова, некоторые водители не проверяют уровень масла в ДВС и забывают о сроках замены лубриканта, однако в России условия эксплуатации машин близки к экстремальным. Менять моторное масло в комплексе с фильтрами стоит каждые 5-7 тыс. километров, посоветовал эксперт. Также необходимо своевременно менять жидкость для гидроусилителя руля, антифриз, тормозную жидкость и трансмиссионное масло.

На каждом техобслуживании автоэксперт посоветовал производить проверку свечей зажигания, это поможет поддерживать правильную работу двигателя, а также избежать серьезного ремонта. Обычные никелевые свечи имеют ресурс 20 тыс. км, а иридиевые — 100 тыс. км. Если о замене колодок автовладельцы чаще всего помнят, то о проверке и замене тормозных дисков могут забывать, при этом их рекомендуется проверять каждые 15 тыс. км. Самыми частыми причинами замены тормозных дисков на меньшем пробеге являются слишком маленькая толщина роторной части и какие-либо повреждения поверхности детали, указал Рузанов.

Наконец, автоэксперт посоветовал водителям проверять ремень ГРМ, разрыв которого может повлечь за собой загнутые клапана и дорогой ремонт, и не пренебрегать регулярными диагностиками, ведь своевременный мелкий ремонт позволяет избежать сложных поломок.

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