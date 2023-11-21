Автобренд Nio представит седан, похожий на лимузин Maybach

Китайский автобренд Nio в декабре этого года представит новый флагманский седан. Об этом сообщает carnewschina.com. Название модели пока держится в секрете, но машина по многим параметрам будет схожа с Maybach.

Отмечается, что седан будет построен на новой платформе NT3 от Nio. Некоторые элементы салона позаимствуют у концептуального автомобиля EVE. У новинки будет очень длинная колесная база — 3300 мм.

Генеральный директор Nio Уильям Ли ранее объявил, что компания не выпустит новый флагманский седан в 2024 году. Бывший сотрудник Nio утверждает, что автомобиль появится в продаже в 2025 году.

По данным издания, в августе этого года компания Nio представила электродвигатель нового поколения мощностью 400 л.с. Новый автомобиль почти наверняка будет оснащен именно им.

До этого стало известно, что автомобильная компания Aito, которая принадлежит китайскому IT-гиганту Huawei, представила на автосалоне в Гуанчжоу новый большой кроссовер Aito M9. Кроссовер M9 стал третьей моделью марки Aito после M5 и M7. Цена новинки по предварительному заказу начинается от 500 тыс. юаней (6,2 млн рублей по курсу на момент публикации). Продажи кроссоверов на рынке КНР начнутся в декабре.

Ранее сообщалось, что китайские грузовики захватили более 60% российского рынка.