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В России подешевел седан Omoda S5 GT

Седан Omoda S5 GT подешевел в России на 80 тыс. рублей

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Omoda

В России снизились цены на седан Omoda S5 GT, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов марки.

Отмечается, что версия GT подешевела «равномерно» — на 80 тыс. рублей, причем в обеих комплектациях сразу: и в базовой Neo, и в топовой Ultra. После снижения цен самый доступный автомобиль стал стоить 2,76 млн рублей. В максимальной комплектации — 2,86 млн рублей.

Седан оснащен турбомотором объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с. в связке с роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. В базовой версии автомобиль оборудован светодиодной оптикой, 17-дюймовыми легкосплавными дисками с оранжевыми увеличенными тормозными суппортами, передними и задними парктрониками, датчиками дождя, освещения, давления и температуры в шинах, а также камерой заднего вида.

Максимальная комплектация дополняется комплексом камер кругового обзора, шторками безопасности, системами мониторинга объектов в слепых зонах, адаптивным круиз-контролем и другими системами.

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