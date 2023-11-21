Названа средняя зарплата в российском автобизнесе

Средняя зарплата в российском автобизнесе выросла на 14%, до 75,7 тыс. рублей за год, а спрос на таких специалистов — на 40%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

«Спрос на специалистов в сфере автобизнеса за год увеличился на 40%. При этом количество соискателей в отрасли заметно снижается с 2020 года, и кадровый голод в сфере только увеличивается. Медианная зарплата в сфере автобизнеса за год увеличилась на 14% и составила 75,7 тысячи рублей», — следует из исследования сервиса.

Наибольший прирост зарплатного предложения — на 42% — наблюдается у диагностов год к году, до 92 тыс. рублей, а также у мотористов — до 80,3 тыс. рублей, автомехаников легковых автомобилей — 73 тыс. рублей и грузовиков — 78,8 тыс. рублей.

До этого стало известно, что в России возник дефицит технических специалистов в сфере автомобильного ремонта. Если по итогам прошлого года количество кандидатов на одну вакансию из сферы авто было около 1,7 человека, то в первые месяцы 2023 года уже 1,6 и 1,5 человека. Больше всего не хватает на рынке автомехаников и диагностов электронных систем автомобилей. Одна из причин дефицита: более 20 лет рынок переориентировался от рабочих специальностей к офисным.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» пообещал выплатить государству 60 млрд рублей за утильсбор.