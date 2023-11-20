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ГИБДД заявила об увеличении мошеннических продаж карт техосмотра

ГИБДД проведет рейд на станции техосмотра в Московской области

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

С 20 по 26 ноября в Московской области сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Технический осмотр». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Подмосковья.

В ГИБДД предупредили, что в России участилась активность мошенников, которые продают диагностические карты автовладельцам без предоставления на технический осмотр (ТО) самой машины. При выявлении подобных случаев полицейские диагностическую карту аннулируют.

В Госавтоинспекции порекомендовали обращаться на проверенные пункты технического осмотра и проходить процедуру своевременно. Согласно правилам, для новых легковых автомобилей, малотоннажных грузовиков массой до 3,5 тонны и мотоциклов ТО в первые четыре года не обязателен. Эти же транспортные средства возрастом от 4 до 10 лет должны проходить процедуру раз в два года, а после 10 лет — ежегодно.

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