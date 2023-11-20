Hyundai и Kia проверят на оперативность отзыва авто из-за риска пожара

Регулирующие органы США начали проверку 16 отзывных кампаний автомобилей Hyundai и Kia, проведенных из-за риска пожара, связанного с утечкой тормозной жидкости. Об этом сообщает Reuters.

В рамках проведенных с 2016 года 19 отзывных кампаний Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) оценит своевременность принятия решений автопроизводителями по выявленным дефектам и оценит их отчетность. Также регулирующий орган намерен сопоставить различные описания выявленных дефектов и способы их устранения в рамках проведенных отзывных кампаний.

Hyundai и Kia с 2016 года отозвали около 6,4 млн автомобилей из-за возможной утечки тормозной жидкости в блоках ABS, которая может привести к утечке тормозной жидкости и пожару. До устранения дефекта владельцам автомобилей рекомендовалось парковаться вне помещений.

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