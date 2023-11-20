Машины ушли под лед во время переправы по реке Лене в Якутске

Два автомобиля провалились под лед во время переправы по реке Лене в Якутске. Об этом сообщает прокуратура республики.

Видео от свидетеля инцидента опубликовал Telegram-канал Mash. Автомобили Toyota Ipsum и Mazda Bongo двигались через переправу между поселком Нижний Бестях и Якутском. В какой-то момент лед не выдержал веса машин, они начали тонуть. Водители и пассажиры выбрались за несколько секунд до погружения автомобилей под воду. По данным Mash, в обеих машинах находились четыре человека, всех удалось спасти.

В прокуратуре рассказали, что в отношении водителей машин составлены протоколы за несанкционированный выезд на ледовую переправу и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками. Отмечается, что за выезд на лед до официального открытия переправ предусмотрены штрафы — до 5 тыс. для граждан и до 1 млн рублей для юрлиц.

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