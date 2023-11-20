В России будут производить новый китайский кроссовер

На заводе «Моторинвест» в Липецкой области будет налажен выпуск гибридного кроссовера класса D. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера компании Андрея Резникова.

«Увеличение модельного ряда до шести моделей, включая гибриды», — цитирует агентство презентацию Резникова на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Согласно материалам доклада, компания собирается расширить дилерскую сеть на 15 автосалонов до конца 2024 года. В настоящее время в России работают 35 дилерских центров Evolute.

На заводе «Моторинвест» в Липецкой области в настоящее время собираются электрические седаны и кроссоверы китайского Dongfeng под локальной маркой Evolute. В середине ноября там стартовал выпуск кроссовера Evolute i-Sky (в Китае — Dongfeng Forthing Thunder).

Ранее в Китае представили большой кроссовер от Huawei.