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Китайские грузовики захватили более 60% российского рынка

Доля отечественных грузовиков на российском рынке упала до 29% в 2023 году

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«Газета.Ru»

По итогам 10 месяцев 2023 года доля новых отечественных грузовиков на российском рынке снизилась до 29,4%, китайские марки значительно нарастили продажи и заняли 61,1% рынка. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

«За год продажи новых грузовиков китайских брендов выросли на 312,6% и достигли 72,6 тыс. Продажи российских грузовиков выросли всего на 1,6% и составили 34,9 тыс.», — отмечается в исследовании.

В результате доля отечественной техники на рынке новых грузовиков снизилась в январе – октябре 2023 года до 29,4% против 52% в аналогичном периоде годом ранее. В сегменте седельных тягачей китайские марки заняли 75,6% российского рынка против 13,1% у российских брендов, среди самосвалов на долю китайцев приходится 79,7% (у российских марок 15,8%).

Ранее стало известно, что в России подешевел самый крупный кроссовер Chery.

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