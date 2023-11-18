Массовое ДТП с автобусом произошло в Калужской области

В Калужской области произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД России по региону. Авария случилась на 21-м километре автодороги «Калуга — Медынь».

«По предварительной информации, произошло столкновение автобуса ПАЗ под управлением мужчины 1958 года рождения, автомобиля Renault Megane под управлением водителя женщины 1983 года рождения и автомобиля Hyundai Solaris под управлением мужчины 1988 года рождения. Рейсовый автобус ПАЗ находился на маршруте Калуга — Товарково», — говорится в сообщении.

Судя по фото, от удара автобус съехал в кювет. Автомобиль Renault Megane получил повреждения задней части кузова.

В автобусе ехали 20 пассажиров, они не пострадали. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшей аварии.

До этого стало известно, что в Хабаровске водитель-мигрант избил пассажира автобуса №56 после словесной перепалки. Уже через несколько часов в автобус зашли силовики и задержали водителя. В настоящее время по данному факту сотрудники городской полиции проводят проверку. По ее результатам будет принято решении в соответствии с действующим законодательством.

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