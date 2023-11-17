ГИБДД объявила сплошные проверки на дорогах

В пятницу и ближайшие выходные дни сотрудники ГИБДД проведут рейды на дорогах. О мероприятиях объявили региональные управления Госавтоинспекции.

Массовые и сплошные проверки водителей на трезвость состоятся на территории Ивановской области, Кировской области, Рязанской области, Республики Крым, Республики Коми, Смоленской области, Мурманской области, Республики Алтай, Пензенской области, Курганской области и других регионов.

В рамках сплошных проверок автоинспекторы останавливают все машины на определенном участке дороги и оценивают состояние каждого водителя, особое внимание уделяется наличию признаков опьянения, отметили в Госавтоинспекции.

Кроме того, на Чукотке, в Республике Марий Эл и в Республике Северная Осетия-Алания сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Пешеход». В Липецкой области и Республике Дагестан автоинспекторы будут проводить сплошные проверки автобусов и других видов транспорта, которые могут использоваться для перевозки пассажиров, в том числе детей.

Ранее в Якутии пьяный водитель напал с ножом на инспектора ГИБДД, извинившись перед этим.