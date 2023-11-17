Российский суперкар Rossa может появиться в продаже

Спортивный автомобиль новой российской марки Rossa, который создан для участия в гоночных соревнованиях, может получить модификацию для езды по дорогам общего пользования. Об этом «Газете.Ru» рассказал автогонщик и руководитель проекта Rossa Роман Русинов.

По словам спортсмена, пока что представленная машина является концепт-каром и нет планов серийного производства. Тем не менее, выход дорожной версии возможен после того, как команда Rossa построит машину, которая покажет хорошие результаты в гонках.

«Сейчас мы уже на втором этапе – это создание гоночного автомобиля. И вот уже на его базе теоретически может быть создана серийная версия, но, повторюсь еще раз, прямо сейчас таких планов нет. Об этом можно будет говорить только после того, как мы построим гоночную машину классов GT2/GT3, которая добьется успехов в соревнованиях», — объяснил Русинов.

Rossa – среднемоторный суперкар с мотором V10, который развивает 680 л.с., крутящий момент передается на задние колеса. Кем и для чего изначально разрабатывалась эта машина — читайте в материале «Газеты.Ru».

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