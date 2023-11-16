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Ватикан заменит весь автопарк электромобилями Volkswagen

Ватикан через 7 лет полностью перейдет на электромобили

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Ватикан подписал соглашение с Volkswagen Group, в рамках которого к 2030 году весь его автопарк будет заменен электромобилями. Об этом сообщает ТАСС.

Ватикан на протяжении многих лет стремится содействовать устойчивому развитию с помощью экологической политики, направленной на сохранение окружающей среды и разработку стратегий энергосбережения», — отмечается в заявлении Губернаторства папского государства.

В документе также говорится, что партнерство с Volkswagen станет одним из способов для достижения городом-государством углеродной нейтральности, с опорой на возобновляемые источники энергии.

Автопарк Ватикана насчитывает несколько десятков машин. В течение ближайших семи лет их планируется заменить на электромобили Volkswagen Group. На территории Ватикана построят сеть зарядных станций.

Соглашение включает также долгосрочную аренду автомобилей Volkswagen и Skoda, уточняет Reuters.

Ранее Toyota сообщила о снятии с производства модели Venza.

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