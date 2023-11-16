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Новосибирские водители пожаловались на высокие налоги за гибридные машины

В Новосибирске водители пожаловались на повышенные налоги за гибридные автомобили

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Максим Блинов

В Новосибирске ГИБДД при регистрации гибридных автомобилей суммирует мощности двигателя внутреннего сгорания и электромотора, из-за чего водители вынуждены платить за автомобили повышенный транспортный налог, сообщает ngs.ru.

В частности, житель города Андрей Змейков, поставивший на учет гибридный Toyota Prius, пожаловался на то, что в документах на машину в ГИБДД указали мощность в 169,9 л.с., что повлечет за собой начисление транспортного налога в 8,5 тыс. рублей. При этом автомобиль оборудован бензиновым двигателем мощностью 98 л.с., и при такой мощности налог за машину составляет менее 1 тыс. рублей.

В областном управлении МВД изданию сообщили, что суммируют показатели мощности бензиновых и электрических моторов в соответствии с разъяснениями Минфина России, поддержанными Верховным судом.

«Независимо от порядка непосредственного участия в движении двигателей — последовательное, параллельное, совместное, отдельное — в соответствии с разъяснениями Минфина России следует учитывать суммарно указанные в техдокументах максимальную 30-минутную мощность электродвигателя и двигателя внутреннего сгорания», — сообщили изданию в областном полицейском главке.

Если бензиновый мотор используется только как генератор, то в документах указывается только мощность электродвигателя, добавили в полиции.

Ранее стало известно, что дилеры отказались от новогодних скидок на машины.

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