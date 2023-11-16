Дилеры отказались от новогодних скидок на автомобили

Российские автодилеры в предновогодний период продолжат предлагать покупателям бонусы, однако о прямых скидках на новые автомобили речи не идет. Об этом сообщает auto.ru со ссылкой на представителей дилерского сообщества.

По словам руководителя «АвтоСпецЦентра» Андрея Терлюкевича, дилеры не планируют отказываться от традиционных новогодних бонусов. Глава дилерской сети «Автодом» Андрей Ольховский также назвал бонусные программы в преддверии праздников особенно актуальными. В сети «Рольф» маркетинговые акции на декабрь тоже запланированы.

О прямом стимулировании продаж изданию сообщили лишь в одном дилерском центре, упомянув в качестве подарков зимние шины и автосигнализации. Прочие сети, как и в прошлые месяцы, готовы делать скидки в обмен на оформление непосредственно в автосалонах кредитов или страховок, а также сдачу старых автомобилей в трейд-ин.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться, и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Также сообщалось, что российские автодилеры из-за дороговизны не могут распродать запасы некоторых моделей ушедших из РФ европейских и южнокорейских производителей.

Цена этих автомобилей за последнее время существенно выросла. Так, Kia Cerato в комплектации Luxe стоит 2,3 млн рублей, хотя ранее она стоила всего 1,6 млн рублей. Kia Seltos вместо 1,8 млн рублей в начале 2022 года сейчас обойдется покупателям уже в 2,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России могут рекордно вырасти продажи авто с пробегом.