Россиянам назвали признаки автомобиля, побывавшего в ДТП

О том, что автомобиль побывал в серьезной аварии, может свидетельствовать скрип в салоне, фары разной степени мутности и неравномерные зазоры кузовных элементов. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр. Также покупателю стоит обратить внимание на соединительные болты и ремни безопасности.

«Один из неочевидных признаков автомобиля после тяжелого ДТП — сильный скрип элементов обшивки салона во время поездки. Такое бывает, если автомобиль полностью разбирался после аварии для восстановления. Также это может свидетельствовать о том, что машину могли собрать из двух или трех разбитых, используя все, что было под рукой. Подобные автомобили до сих пор поступают к нам из Литвы», — сказал Ян Хайцеэр.

Понять, что машина была в аварии можно посмотрев на фары, отметил автоэксперт. Если одна из них с замутнениями на пластиковом колпаке, а вторая нет, то, скорее всего, перед вами машина после ДТП. Еще один признак — неравномерные зазоры в местах соединения кузовных элементов. Бывает, что подобное встречается у только что собранных отечественных машин. Но это крайний случай.

Свежая краска или сильно наполированные кузовные детали тоже могут говорить о том, что машина была в аварии, а затем перекрашивалась. Это выявляется с помощью толщиномера.

После серьезного удара кузовные детали снимают для замены. Осмотреть стоит болты крепления крыльев, дверей и других элементов. Краска здесь не должна быть повреждена, поцарапана или потерта. Также стоит обратить внимание на ремни безопасности. У них присутствуют нашивки, на которых указывается год выпуска. Если он не совпадает с датой выпуска машины, возможно родные ремни срезали при ДТП, отметил специалист.

Ранее стала известна причина рекордного подорожания кузовного ремонта.