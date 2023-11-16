В сети появились кадры опрокидывания микроавтобуса под Ростовом

Момент столкновения микроавтобуса, в котором ехали инспекторы Контрольно-счетной палаты Ростовской области с автомобилем опубликовал Telegram-канал Don Mash. Отмечается, что сотрудники ехали на работу в Персиановку.

Инцидент произошел 15 ноября. Судя по видео, микроавтобус Ford Transit совершал поворот налево с включенным поворотником, когда в него врезалась Lada Vesta. Микроавтобус завалился на бок. Очевидцы помогли людям выбраться из салона. Было госпитализировано 9 человек.

В Госавтоинспекции региона сообщили, что водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем Ford Transit, по предварительным данным, не выполнил требования дорожного знака «поворот налево запрещен» и столкнулся с автомобилем Lada Vesta, двигающимся в попутном направлении, выполняющим обгон.

До этого стало известно, что тракторист в Томске устроил погоню с полицией и протаранил служебную машину. Позже выяснилось, что сидевший за рулем трактора мужчина никогда не получал водительское удостоверение. Он арестован на 14 суток. Трактор помещен на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что на мосту в Вологодской области столкнулись сразу 14 машин.