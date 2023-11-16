В Вологодской области произошло ДТП с 14 автомобилями

В Вологодской области, на трассе между Вологдой и Тихвином, произошло массовое ДТП с участием 14 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС. Авария произошла накануне вечером.

«Предварительно, около 18:00 на 84-м км трассы А-114 неподалеку от Шексны на автомобильном мосту произошло ДТП по направлению от Череповца к Вологде с участием 14 транспортных средств, там и легковые машины, и большегруз», — приводит агентство сообщение областного управления МВД.

Четырехполосная дорога на месте происшествия оказалась наполовину перекрыта, затем на этом участке организовали реверсивное движение. На кадрах, опубликованных severinform.ru, видно, что как минимум у двух легковых седанов полностью деформирован кузов. Большегрузный Mercedes-Benz с полуприцепом-автовозом двигался пустым. По предварительным данным, причиной массовой аварии стала гололедица.

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