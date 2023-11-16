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Машина с песком чуть не снесла людей около перевернувшегося школьного автобуса в Приморье

В Приморье грузовик с песком чуть не устроил повторное ДТП со школьным автобусом

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Телеграм-канал «IZ.RU»

Машина с песком чуть не снесла людей около перевернувшегося школьного автобуса в Приморье. Кадры с инцидентом опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

Многотонный грузовик на скользкой дороге развернулся вокруг своей оси и смог остановиться на обочине, где стояли люди у перевернувшегося школьного автобуса. При этом грузовая машина повредила несколько припаркованных автомобилей. Никто не пострадал.

Школьный автобус, в котором ехали дети, перевернулся в Надеждинске. Причиной аварии стал гололед. Из-за него автобус при попытке развернуться на дороге вылетел в кювет.

Полиция пока не прокомментировала дорожно-транспортное происшествие. Пострадали восемь детей.

На текущий момент дети, пострадавшие в ДТП с перевернувшимся автобусом в Приморье, уже доставлены в больницу и проходят обследование.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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