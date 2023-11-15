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Два крупных дилера России отказались от ввоза иномарок из-за невыгодности этого бизнеса

Автодом и Автоспеццентр отказались от параллельного ввоза иномарок в РФ

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Дилерские холдинги «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» перестанут поставлять в Россию на продажу автомобили путем параллельного импорта. Такое решение принято из-за ограничений по поставкам, снижения потребительского спроса на такие машины и роста стоимости импорта из Европы, рассказали «Газете.Ru» в объединенной пресс-службе компаний.

«В дальнейшем, в связи с ограничениями по поставкам и росту стоимости параллельного импорта премиальных автомобилей из Европы, поставки будут штучными и мы переориентируем приоритеты на развитие официальных поставок китайских электромобилей и гибридных авто. Важно, что при этом мы сохраним сервисные мощности, поставку запчастей и выполнение обязательств перед клиентами европейских марок в полном объеме еще длительный период»,— сказала «Газете.Ru» директор по коммуникациям группы компаний Анна Уткина

По ее словам, в обоих холдингах считают, что премиальные европейские марки по-прежнему не имеют альтернативы на рынке. Чтобы пробудить интерес клиентов к ним, дилеры устроят «тотальную распродажу» складов автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. В 2023 году самыми популярными ввезенными по параллельному импорту автомобилями были модели Audi, BMW, Mercedes, Porsche, отметила она.

В августе 2023 года в России в разы поднялись ставки утилизационного в зависимости от объема двигателя транспортного средства. 29 октября кабмин утвердил постановление, согласно которому, если одно физлицо в течение года продаст машину другому, то придется доплатить разницу по ставкам утильсбора для юрлиц, сообщала газета «Коммерсантъ».

Ранее стало известно, на сколько «АвтоВАЗ» может повысить цены в 2024 году.

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