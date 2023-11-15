В Китае показали седан Zeekr без дверных ручек

Китайская компания Zeekr представила в Китае новый электромобиль 007. Об этом сообщает carnewschina.com. Планировалось, что новинка дебютирует на автосалоне в Гуанчжоу 17 ноября, но ее представили раньше.

Модель построена на платформе PMA2+. Длина автомобиля составляет 4865 мм, а колесная база — 2928 мм. Платформа PMA2+ представляет собой шасси, разработанное Geely и Volvo для средне- и полноразмерных электромобилей. Polestar и Lotus также используют эту платформу.

Автомобиль оборудован интерактивными задними фонарями Smart Driver Assist, которые могут загораться синим светом, информируя пешеходов о направлении движения при парковке. Кроме того, автомобиль получил огромную панорамную крышу. Также вместо традиционных дверных ручек седан получил кнопки, которые вмонтированы в стойки.

Электромобиль оснащен двигателем мощностью 204 л.с. с крутящим моментом 350 Нм. Машина разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с. Для полной зарядки требуется 30 минут. Цены на автомобиль будут начинаться от 200 тыс. юаней (2,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

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