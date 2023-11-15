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На автомобили Lada Vesta вернули полезную зимой опцию

«АвтоВАЗ» начал оснащать Lada Vesta обогревом руля

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Пресс-служба Lada

«АвтоВАЗ» вновь начал оснащать автомобили Lada Vesta рулевым колесом с обогревом. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя, сообщает «Российская газета».

Рулевое колесо с обогревом и кожаной оплеткой получили седаны и универсалы Vesta, а также их Cross-версии, опция появилась в составе комплектаций Enjoy и Techno. Помимо подогрева руля, такие автомобили получили обогрев лобового стекла, атмосферную подсветку салона, камеру заднего вида и восемь динамиков.

Lada Vesta в кузове седан стоит от 1,2 млн рублей, цена универсала стартует от 1,3 млн рублей. По словам первого вице-президента «АвтоВАЗа» Евгения Шмелева, разрабатываемый кроссовер на платформе Vesta получит оригинальный дизайн, не похожий на внешность уже выпускающейся модели.

Ранее стало известно, на сколько «АвтоВАЗ» может повысить цены в 2024 году.

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