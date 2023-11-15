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Инспектор ГИБДД вытащил ребенка из загоревшегося здания

В Балашихе сотрудник ДПС вынес шестилетнего мальчика из горящего здания

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СУ СК России по Ростовской области

В подмосковной Балашихе сотрудник Госавтоинспекции вынес ребенка из горящего здания. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инспекторы ГИБДД заметили, что горит стена двухэтажного здания, расположенного на улице Советской. Не дожидаясь приезда пожарных, полицейские начали эвакуацию людей. Однако в окне второго этажа они увидели испуганного ребенка, который просил о помощи. Лейтенант полиции Павел Никитин забежал в горящее здание, выбил дверь, взял ребенка на руки, накрыл своей курткой и вынес на улицу.

В патрульной машине ребенок рассказал полицейским, что родители уехали ненадолго по делам, и он уже позвонил им и сообщил о случившемся.

До этого в Москве полицейские задержали мужчину, который без какой-либо причины голыми руками повредил два автомобиля. Как рассказали в прокуратуре, злоумышленник был пьян. Он раскаялся и заявил, что готов возместить причиненный ущерб. Дело контролирует Хамовническая межрайонная прокуратура.

Ранее в Петербурге инспекторы ГИБДД спасли четырех щенков на шоссе.

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