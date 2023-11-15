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Россиянин врезался в машину ГИБДД во время погони со стрельбой

В Ленобласти нарушитель врезался в машину ГИБДД, скрываясь от погони

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Светлана Шевченко/РИА Новости

В Ленинградской области водитель Citroen столкнулся с машиной полиции, пытаясь скрыться. Об этом сообщили в областном главке МВД.

Инцидент произошел во Всеволожском районе. Водитель Citroen Jumper не стал останавливаться по требованию полицейских, началась погоня. Лихач грубо нарушал ПДД и столкнулся с машиной автоинспекторов, после чего продолжил движение.

В результате ДТП полицейские на пострадали, их автомобиль получил незначительные повреждения. Остановить нарушителя удалось только после стрельбы по колесам его машины. За рулем иномарки оказался 22-летний житель деревни Разметелево, автоинспекторы выявили у него признаки опьянения, от освидетельствования мужчина отказался.

Нарушителя привлекли к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Ранее стало известно, что в России выросла аварийность на дорогах.

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