Стало известно, на сколько «АвтоВАЗ» может повысить цены в 2024 году

Новые автомобили Lada в 2024 году могут подорожать на 12%, или на 70 тыс. рублей. Таким прогнозом с «Газетой.Ru» поделился независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Повышение затронет все модели «АвтоВАЗа».

«В следующем году «АвтоВАЗ» продолжит поднимать цены на свои автомобили. При стабильной ситуации в стране и в экономике, модели Lada за весь год могут подорожать на 10-12%, а то и больше. Это коснется всех машин компании. В этом году автогигант несколько раз менял ценники и совокупно цены поднялись ориентировочно на 15%», — рассказал Сергей Бургазлиев.

Согласно официальному сайту «АвтоВАЗа», самая популярная модель Lada Granta стоит от 700 тыс. рублей, а новая Lada Vesta — от 1,24 млн рублей. Таким образом, в 2024 году машины могут подорожать на 70 и 124 тыс. рублей соответственно.

По словам автоэксперта, повышение цен на автомобили Lada связано с тем, что завод продолжает зависеть от импорта. Из-за снижения курса рубля поставщики автокомпонентов из Китая постоянно повышают цены. Кроме того, «АвтоВАЗ» рассчитывает оперативно выйти из сложного финансового положения. Руководство предприятия не раз заявляло о желании выпускать новые модели.

«Конечно, можно бесконечно продавать 50-летнюю Lada Niva, но нужны инвестиции на новые модели. А где их взять? Просить у правительства, брать кредиты или пытаться заработать самим. Наиболее приемлемый для «АвтоВАЗа» третий вариант», — пояснил специалист.

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