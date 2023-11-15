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Россияне начали сталкиваться со случаями блокировки своих автомобилей

«Известия»: ввезенные по параллельному импорту авто блокируются при обслуживании

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Наталья Горшкова/РИА Новости

В России владельцы европейских автомобилей начали сталкиваться со случаями блокировки. Об этом сообщают Известия». Речь идет о машинах, ввезенных в РФ по параллельному импорту. При подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию автомобили перестают нормально функционировать.

«Новые машины при обслуживании в несертифицированных сервисах превращаются в «кирпич» и стоят «колом» в гаражах. К нам обращаются такие пострадавшие», — рассказал «Известиям» источник в одном из крупных дилерских центров.

Когда диагностическое оборудование подключается к автомобилю, они начинают обмениваться кодами. Если информация совпадает, то начинается анализ машины, если нет — она блокируется. Эта проблема коснулась таких марок, как Mercedes-Benz, BMW и Renault.

Отмечается, что европейские автопроизводители давно рассматривали возможность установки на свои автомобили региональных ограничений.

До этого стало известно, что на вторичном рынке в России практически не осталось выбора годных для покупки машин в нормальном техническом состоянии. Автомобили в нормальном состоянии практически не добираются до общедоступных маркетплейсов. Покупатели в настоящее время вынуждены не обращать внимания на то, что машина была в ДТП и на ней есть вторично окрашенные детали, хотя ранее этот вопрос волновал всех граждан, выбиравших подержанный автомобиль.

Ранее стало известно, что в России по итогам трех кварталов 2023 года на 25% вырос спрос на услуги автосервисов.

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