Самый дорогой Ferrari продан на аукционе за $52 млн

В Нью-Йорке на аукционе RM Sotheby's спортивный Ferrari 330 LM/250 GTO 1962 года продан за рекордную сумму в $51,7 млн (₽4,7 млрд), сообщает Bloomberg.

Автомобиль с кузовом от ателье Scaglietti стал самым дорогим Ferrari, когда-либо проданным на аукционе и самым дорогим классическим автомобилем, проданным в мире в 2023 году. Автомобилем около 40 лет владел коллекционер Джим Джегер из Огайо. Аукционный дом не раскрыл покупателя машины.

Несмотря на рекорд, цена автомобиля оказалась ниже ожиданий. До торгов RM Sotheby's прогнозировал, что за машину удастся выручить порядка $60 млн.

Автомобиль был построен для гоночной команды Ferrari и участвовал в соревнованиях «1000 км Нюрбургринга» и «24 часа Ле-Мана». Он был оснащен мотором V12 мощностью 400 л.с., затем двигатель сменили на V12 3.0 мощностью 310 л.с.

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