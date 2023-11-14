Житель Костромы заплатил 1 млн рублей за несуществующую машину, поверив отзывам в интернете

Злоумышленники под видом работников автосалона выманили у жителя Костромы, заказавшего автомобиль по объявлению в интернете, более 1 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«Менеджер, в подтверждение чистоты сделки прислал костромичу ссылку на восторженные отзывы о работе салона и пообещал, что машина прибудет в Кострому через 12 дней. Получив договор, потенциальный покупатель перечислил предоплату в размере 350 тысяч и стал ждать», — отмечается в сообщении полиции.

Спустя неделю представители компании сообщили заказчику о необходимости доплатить 345 тыс. рублей за таможенное оформление машины, а затем попросили перевести еще 365 тыс. рублей для завершения сделки.

После того, как мужчина перечислил в общей сложности 1,06 млн рублей, объявление было удалено, а его авторы перестали выходить на связь. После этого пострадавший обратился в полицию.

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