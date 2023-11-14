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Россиянам рассказали, с какой коробкой передач лучше всего покупать автомобиль

«РГ»: подержанный авто лучше покупать с обычно автоматической коробкой передач

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Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал «Российской газете» о том, с какой коробкой передач безопаснее покупать подержанную машину. По словам эксперта, лучше всего выбирать машину с гидромеханическим автоматом или классической механикой.

«Что касается гидромеханической коробки передач, то вы получаете более экономичный вариант и в обслуживании, и в ремонте. Также АКПП — это более высокий ресурс работы двигателя, поскольку он предотвращает обороты до «отсечки». К тому же современные автоматы сейчас уже не уступают по надежности механике, а 7 и более ступенчатые практически такие же экономичные в расходе топлива», — сказал Рузанов.

По его словам, механические коробки передач позволяют контролировать количество оборотов двигателей и, соответственно, переключение передач. Плюс экономия на топливе и трансмиссионном масле, его нужно заливать в 1,5-2 раза меньше, чем в автомат. У таких коробок высокая ремонтопригодность и относительно недорогой ремонт, а также самый большой коэффициент полезного действия.

До этого стало известно, что кроссоверы Evolute подорожали в России. Стоимость Evolute i-Sky выросла на 375 тыс. рублей. Электрокар, представленный в единственной комплектации, теперь стоит 5 млн рублей. Модель Evolute i-Joy, которая также продается только в одном уровне оснащения, получила прибавку в 505 тыс. рублей (новая цена — 4 млн рублей). Оба кроссовера можно приобрести с госсубсидией (составляющей 35%, но не более 925 тыс. рублей), если оформить автокредит или лизинг в части уплаты первоначального взноса.

Ранее в России рухнули продажи электромобилей Evolute.

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